Cerno | chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza | VIDEO

Recenti eventi di violenza hanno lanciato un campanello d’allarme sul clima politico in Italia. Stefano Addeo, il professore che ha scatenato polemiche con un post contro la figlia di Giorgia Meloni, ha messo in luce un punto cruciale: la strumentalizzazione della protesta. In un’epoca in cui le piazze tornano a riempirsi, è fondamentale riflettere su chi realmente muove i fili di queste manifestazioni. La democrazia è un valore da difendere, non da usare

Stefano Addeo, il professore dell'hinterland napoletano autore del post choc contro la figlia di Giorgia Meloni, "ha dimostrato che esiste un mandante": la piazza è diventata violenta "per volontà politica di una sinistra che a parole difende la democrazia e che la strumentalizza portandola all'esasperazione in quell'idea di rivolta sociale di Landini", ha commentato il direttore Tommaso Cerno. Il 7 giugno, alla vigilia di quel referendum che costa all'Italia 140 milioni di euro, le opposizioni "hanno organizzato una manifestazione che, all'apparenza, è stata pensata per difendere i palestinesi di Gaza".

