Ceri Piccoli il bollettino medico

La Festa dei Ceri Piccoli di Gubbio, un'esplosione di tradizione e passione, ha portato con sé non solo gioia ma anche qualche imprevisto. Il bollettino medico della Usl Umbria 1 segnala 14 interventi, un promemoria che la sicurezza non deve mai essere trascurata in eventi così emozionanti. La fervente partecipazione dimostra quanto il legame con le proprie radici sia forte, ma attenzione: il divertimento va sempre bilanciato con la salute!

Festa dei Ceri Piccoli di Gubbio, la Usl Umbria 1 dirama il bollettino medico. Alle ore 13, si legge nella nota della Usl, "si sono registrati 14 interventi sanitari di cui: una lipotimia, due attacchi di panico, sette ferite medicate o suturate, una vertigine, 1 ipertensione,1 traumi minori.

