Centrodestra compatto a Taranto | sostegno ufficiale a Tacente per il rilancio della città

Il centrodestra si unisce a Taranto, puntando su Checco Tacente per il rilancio della città. Con il sostegno di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e UDC, l’iniziativa segna un momento cruciale nel panorama politico locale, riflettendo un trend di alleanze strategiche in vista delle sfide future. Un aspetto interessante? Questo apparentamento potrebbe segnare una nuova era per la città, tra speranze e aspettative di cambiamento.

Tarantini Time Quotidiano Le forze del centrodestra si ricompattano attorno alla figura di Checco Tacente, candidato sindaco al ballottaggio per la guida di Taranto. In una dichiarazione congiunta, i segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e UDC hanno annunciato un apparentamento formale in suo sostegno, evidenziando un “senso di responsabilità” e la volontà di offrire alla città “una prospettiva concreta di rilancio e sviluppo”. Una mossa che segna una svolta strategica, nata da un accordo programmatico chiaro e condiviso. I partiti sottolineano che la scelta è in continuità con i valori di unità e buona amministrazione e che riconosce la dignità del percorso avviato nel primo turno da Luca Lazzaro, portavoce di istanze di rinnovamento ora integrate nel nuovo progetto politico di Tacente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Centrodestra compatto a Taranto: sostegno ufficiale a Tacente per il rilancio della città

