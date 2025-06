Centro storico Patrignani Confcommercio | Le gallerie commerciali sono da rigenerare

Nel cuore del centro storico, le gallerie commerciali di Cesenatico chiedono a gran voce una rinascita. Confcommercio lancia un appello per riqualificare spazi emblematici come Urtoller e Almerici, risvegliando il potenziale di un’epoca d’oro. Questa iniziativa non è solo estetica, ma un vero e proprio trend: rigenerare i centri urbani per rivitalizzare il commercio locale. Un'opportunità imperdibile per attrarre visitatori e valorizzare la

"Ed ora sotto con le gallerie da riqualificare". A richiederlo è Confcommercio cesenate che da anni segnala la necessità di abbellire gli spazi commerciali del centro. "Le gallerie Urtoller, Almerici, Oir e, più defilata Isei, sorsero tra anni Cinquanta e anni Sessanta - afferma il presidente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Centro storico, Patrignani (Confcommercio): "Le gallerie commerciali sono da rigenerare"

Leggi anche "Campi a tavola": torna la cena all'aperto nel centro storico campigiano - Ritorna "Campi a Tavola", la cena all'aperto nel cuore di Campi Bisenzio! Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 20, via Santo Stefano e il centro storico si trasformeranno in un vivace palcoscenico di sapori e convivialità .

Ne parlano su altre fonti

Confcommercio: «Ampliamento Montefiore, risarcire il centro storico»

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: 9 aprile 2016 – Il presidente di Confcommercio cesenate, Augusto Patrignani, chiede con forza un riequilibrio tra negozi e grande distribuzione. Così, in vista dell’ampliamento del centro ...

La crisi del commercio in centro: "Ci vuole un piano Marshall"

Riporta msn.com: "Il centro storico va reso più aperto e vivibile - sottolinea Patrignani - e sul rinnovo del regolamento della Ztl in centro Confcommercio ha dato un contributo per migliorare il testo ...

RIGENERAZIONE URBANA/ Patrignani (Confcommercio): così aiutiamo le città a rivivere

Segnala ilsussidiario.net: “Confcommercio di Cesena e comprensorio, nel cuore della dinamica e laboriosa Romagna distretto del buon vivere – spiega il presidente Augusto Patrignani ... del centro storico di Cesena ...