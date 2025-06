Centro di Riabilitazione Neuromotoria per anziani e disabili 120 posti letto ' sospetti' fanno scattare la chiusura

Un centro di riabilitazione neuromotoria per anziani e disabili, con ben 120 posti letto, finisce sotto i riflettori per sospetti che portano alla chiusura. La nona sezione del Tar della Campania ha accolto il ricorso di una Rsa di Castel Campagnano, sollevando interrogativi sul futuro delle strutture dedicate ai più vulnerabili. Questo caso evidenzia l’importanza di un monitoraggio rigoroso nel settore sanitario, cruciale in un'epoca in cui l'assistenza agli anziani è sempre più

La nona sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Guglielmo Passarelli di Napoli, si è pronunciata sul ricorso presentato da una Rsa di Castel Campagnano contro l’ente, rappresentato dall’avvocato Clemente Manzo e l’Asl di Caserta, per l’annullamento del. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Centro di Riabilitazione Neuromotoria per anziani e disabili, 120 posti letto 'sospetti' fanno scattare la chiusura

Leggi anche Torture e violenze ai pazienti del centro di riabilitazione, tre condanne e una assoluzione - Tre operatori sociosanitari del Centro di Educazione Motoria di Roma sono stati condannati per torture e violenze nei confronti dei pazienti, mentre uno è stato assolto.

Se ne parla anche su altri siti

Centro d'eccellenza nella riabilitazione assistita dai robot

Scrive ansa.it: Il Centro è ... ma anche di anziani fragili e di soggetti con patologie lavoro-correlate, affinché possano contare su nuovi sistemi robotici per la riabilitazione neuromotoria e cognitiva ...

Inaugurato un Centro di eccellenza per la riabilitazione robotica al Sud: tecnologie avanzate per la disabilità

Come scrive disabili.com: Un nuovo hub tecnologico per la riabilitazione neuromotoria ... Il centro nasce con l’obiettivo di portare la ricerca clinica traslazionale nel cuore del Sud Italia, offrendo nuove prospettive di cura ...

Salerno, inaugurato nuovo Centro di Eccellenza per la Riabilitazione robotica: punto di riferimento in Campania

Lo riporta msn.com: Il Centro è ... ma anche di anziani fragili e di soggetti con patologie lavoro-correlate, affinché possano contare su nuovi sistemi robotici per la riabilitazione neuromotoria e cognitiva ...