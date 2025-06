Centra un' auto con il proprio veicolo e si ribalta | ricoverato in gravi condizioni

Un tragico incidente stradale a Prato ha lasciato un uomo di 60 anni gravemente ferito. L’episodio si inserisce in un contesto allarmante: gli incidenti stradali continuano ad aumentare, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle nostre città. Questo caso mette in luce l’importanza di una guida responsabile e della prudenza, soprattutto nelle prime ore del mattino. Riflessioni che non possiamo ignorare, per una strada più sicura per tutti.

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un sinistro stradale verificatosi a Prato. L'incidente ha avuto luogo intorno alle 5 di ieri, nella frazione di Capezzana. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il sessantenne stava transitando in via Sotto l'Organo al volante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Centra un'auto con il proprio veicolo e si ribalta: ricoverato in gravi condizioni

Leggi anche Incidente frontale in tangenziale: auto centra la cuspide dello svincolo e piomba su un'altra vettura. Un morto e un ferito grave - Un grave incidente frontale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 maggio, sulla tangenziale di Portogruaro.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dove parcheggiare l'auto a Milano? Le alternative in centro e fuori dalla ZTL; Blocco anti-smog: quali auto non possono più circolare a Firenze; Roma, oltre 18mila auto abbandonate in strada: dal centro a Primavalle al Nuovo Salario; L’auto in folle per 50 metri e senza controllo a Besozzo in pieno centro: così è morta Paola Abis. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Revisione Auto 2025: quali veicoli sono chiamati a farla e quanto costerà

Da 0-100.it: Sottoporre periodicamente il proprio ... e guidano auto immatricolate nel 2021, ecco dunque chi quest’anno è chiamato a farla. Da effettuare entro e non oltre la fine del mese entro il quale l’auto è ...

Documenti del veicolo

Lo riporta aci.it: Come per la carta di circolazione, il DU è il documento necessario per la circolazione del veicolo che ... giuridico del proprio veicolo attraverso: il servizio “MY CAR” disponibile nell’APP “ACI ...

Corriera perde il controllo e centra cinque auto in sosta: veicoli distrutti e traffico in tilt

Scrive nordest24.it: ha perso il controllo del veicolo, facendo sbandare il mezzo sulla destra. Il pullman ha poi colpito almeno cinque vetture parcheggiate a bordo strada. Nonostante il caos creato, nessuno dei coinvolti ...