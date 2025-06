Centinaia di posti di lavoro al Comune di Roma ma c’è poco tempo | tutti i requisiti necessari la scadenza e le prove da superare

Centinaia di nuove opportunità vi aspettano al Comune di Roma! Con oltre 1600 assunzioni in arrivo, il nuovo programma di sviluppo è un’occasione imperdibile per diplomati e laureati. Ma attenzione: il tempo stringe! Per circa 800 profili, le scadenze si avvicinano. Non lasciatevi sfuggire questa chance di contribuire alla crescita della Capitale. La vostra carriera potrebbe iniziare qui, ma solo se agite in fretta!

Diplomati e laureati, prestate attenzione: il Comune di Roma ha bandito concorsi per assumere a tempo indeterminato centinaia di persone. Parliamo del nuovo programma di sviluppo di Roma Capitale che prevede complessivamente oltre 1600 assunzioni di personale. Per circa 800 profili, però, ormai c'è poco tempo per partecipare ed è meglio affrettarsi. Mercoledì 4 giugno 2025, infatti, è prevista la chiusura delle candidature per 286 funzionari, 450 istruttori e 72 operatori esperti.

