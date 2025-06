Cede a una donna 28mila euro per favori sessuali poi finge che sia stato un prestito ma il tribunale gli dà torto

Un'inaspettata sentenza ha illuminato il controverso confine tra relazioni personali e transazioni economiche. Un uomo ha cercato di recuperare 28mila euro dati a una donna per "favori" sessuali, ma il tribunale ha stabilito che si trattava di un accordo legittimo. Questo caso mette in luce un fenomeno in crescita: la mercificazione dei rapporti intimi. Una riflessione necessaria su diritti e doveri nel mondo delle nuove interazioni sociali.

L'uomo ha fatto causa alla donna chiedendo indietro 28mila euro che le aveva bonificato in cambio di foto erotiche e biancheria intima. La 40enne però ha dimostrato la legittimità dello scambio e il tribunale le ha dato ragione. Ora lui dovrà pagare 5mila euro di spese processuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

