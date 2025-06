Cecina fermati per guida in stato di ebbrezza | denunciati e patente ritirata per tre mesi

A Cecina, la sicurezza stradale è tornata al centro dell'attenzione. I carabinieri hanno intensificato i controlli, fermando conducenti in stato di ebbrezza e ritirando patenti per tre mesi. Questo è solo un tassello di un trend più ampio: la crescente sensibilità verso un uso responsabile delle strade. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e questi interventi possono salvare vite. È ora di riflettere sulle nostre scelte al volante!

I carabinieri di Cecina hanno eseguito una serie di controlli ad utenti della strada per dare un impulso costante alla tutela e salvaguardia della sicurezza e legalità sulle principali arterie locali. Nel primo accertamento, i militari dell'Arma hanno fermato un'auto in via Aurelia con alla guida.

