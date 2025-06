C’è ancora domani | il film che celebra il 2 giugno dal punto di vista femminile

Domani, il cinema celebra un pezzo di storia con "C'è ancora domani", un film che riporta alla luce il 2 giugno 1946 attraverso gli occhi delle donne. Non si parla solo di violenza domestica, ma del diritto fondamentale al voto, una conquista che ha trasformato le vite di molte. Paola Cortellesi incarna le emozioni di quelle pionieri, rendendo omaggio a chi ha lottato per la libertà. Un'opera da non perdere, per riflettere sul potere delle nostre scelte.

C'è ancora domani non parla solo di violenza domestica, ma anche di diritto al voto. Per molte donne quel 2 giugno 1946 ha cambiato la vita e Paola Cortellesi ha saputo rappresentare al meglio la sensazione provata da quelle di 80 anni fa che si sono recate alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica.

