CdS – gol e assist per Conte

Il Napoli non si ferma mai: mentre si prepara a vivere la finale di Champions a Monaco, il club guarda già al futuro. Con un occhio attento su talenti come Davide Frattesi, il mercato si infiamma. La ricerca di giovani promesse in un contesto calcistico sempre più competitivo è una strategia vincente. Chi sarà il prossimo colpo da maestro di De Laurentiis? Rimanete sintonizzati!

Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Dalla Champions alla Champions. Gli occhi del Napoli sulla finale di Monaco di Baviera, il radar di mercato acceso pensando a quel che sarà. A ciò che potrebbe essere nei prossimi giorni: quelli in cui il club di De Laurentiis partirà a passo svelto sulle tracce di Davide Frattesi e Kang-in Lee. Una mezzala e un esterno destro, i primi nomi di una lista ampia, profonda quanto le esigenze di mercato di una squadra, cioè di una rosa che si presenterà all'alba della prossima stagione con tanti volti nuovi e di conseguenza senza molti reduci dello scudetto.

