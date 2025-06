cds – dal contratto allo staff fino alla rosa tutte le decisioni

Gian Piero Gasperini sbarca alla Roma, un colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra capitolina. Con un mercato estivo in fermento e l’addio di Mourinho, la scelta del tecnico bergamasco segna un nuovo corso. La sua esperienza e il suo stile di gioco promettono di rigenerare la rosa. In un calcio sempre più competitivo, ogni decisione conta: Roma punta a tornare grande. Sarà la mossa vincente?

2025-05-31 08:04:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: ROMA – È fatta. Gli sono bastate 24 ore, forse anche meno. Ha riflettuto e ha deciso: Gian Piero Gasperini allenerà la Roma. La notte ha portato consiglio, dopo una giornata trascorsa nel resort fiorentino dei Friedkin. L’ansia è svanita velocemente, come un temporale estivo che ripulisce il cielo. Ieri mattina Giorgio Chiellini ha fatto un tentativo estremo, cercando di capire se esistessero i margini per dirottare Gasperini alla Juve. Gasp ha ringraziato, magari ha tentennato pure, ma poi ha declinato, nonostante una parte del cuore e della testa gli suggerissero di valutare la possibilità di un ritorno a casa, dove tutto era cominciato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com