Cavalieri Union | retrocessione in Serie A 2024 25 ma fiducia nel futuro

I Cavalieri Union affrontano la retrocessione in Serie A 2024-25 con determinazione e una visione chiara per il futuro. Capitan Lorenzo Puglia, pur riconoscendo un anno difficile, sottolinea l'importanza delle lezioni apprese. In un calcio sempre più competitivo, la resilienza e la capacità di rialzarsi sono fondamentali. La vera sfida ora è costruire le basi per un ritorno vincente: chi ha fiducia nel proprio progetto può sempre riscrivere il destino.

"Difficile trovare spunti particolarmente positivi, almeno a livello di prima squadra: un anno a mio avviso negativo perché non siamo riusciti a salvarci. Ma nonostante la retrocessione, abbiamo imparato tanto: se vogliamo tornare a certi livelli, dobbiamo darci determinati standard. E lavoreremo per riuscirci". E' capitan Lorenzo Puglia, a mente fredda, a tracciare la rotta per il futuro e a tirare le somme della Serie A 202425 che ha visto i Cavalieri Union piazzarsi noni nel girone 1 e retrocedere quindi nel girone 2. Nella prossima stagione gli uomini di coach Alberto Chiesa giocheranno in un raggruppamento dal tasso qualitativo medio inferiore a quello dell'ultima annata, ma proprio per questo partono (sulla carta) con i favori del pronostico: salvo sorprese, saranno la squadra da battere, con tutti i "pro" ed i "contro" che questo comporta.

