Cavalieri da tutta Italia al campo de' li giochi per il Trofeo Narni

Oggi, il campo de’ li giochi di Narni si trasforma in un palcoscenico di eleganza e abilità equestri per il “Trofeo Narni”. Con 19 binomi in gara, l’evento non è solo una competizione, ma un simbolo del crescente amore per l'equitazione tra le giovani generazioni. In un'epoca in cui il benessere animale e la sostenibilità sono al centro delle attenzioni, assistere a queste sfide è un invito a riscoprire il legame autentico tra uomo e

Importante appuntamento oggi (lunedì 2 giugno) al campo de’ li giochi di Narni. Qui si disputerà infatti il “Trofeo Narni”, valido per il campionato interregionale Toscana-Umbria ed Emilia Romagna. Saranno 19 i binomi che parteciperanno alla gara equestre con una larga rappresentanza di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Cavalieri da tutta Italia al campo de' li giochi per il Trofeo Narni

