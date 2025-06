Cava de' Tirreni quattro consiglieri aderiscono a Forza Italia

Quattro consiglieri di Cava de' Tirreni hanno scelto di abbracciare Forza Italia, ma il colpo di scena è che rimarranno nella maggioranza con il PD. Questo scenario mette in luce un trend politico sempre più diffuso: alleanze trasversali e cambi di casacca che sfidano le tradizionali divisioni. Riusciranno a mantenere l'equilibrio o questo aprirà la strada a nuove dinamiche nel governo locale? La politica è davvero un campo di battaglia imprevedibile!

Antonio Barbuti, Pasquale Santoriello, Fernando Mandara e Giovanni Del Vecchio hanno comunicato la propria adesione a Forza Italia. Tuttavia sembrerebbe che ciò non comporterà il loro contestuale allontanamento dalla maggioranza a guida PD con cui governano Cava da anni.

