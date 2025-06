Cau la direttrice dell’Ausl Bologna | La notte pochissimi accessi Bisogna chiudere

Bologna, 2 giugno 2025 – La direttrice dell'Ausl, Anna Maria Petrini, annuncia che gli accessi notturni ai Cau sono così ridotti da spingere verso la chiusura. Un trend che riflette come la domanda di emergenze sanitarie stia cambiando, in linea con l'adozione crescente della telemedicina e dei servizi di assistenza a distanza. È il momento di ripensare i modelli di salute pubblica: meno strutture aperte, più innovazione. Cosa ne pensi?

Bologna, 2 giugno 2025 – Gli accessi notturni ai Cau del Bolognese sono molto limitati, quindi si va verso la chiusura nelle ore notturne. La sottolineatura è della direttrice generale dell’Ausl, Anna Maria Petrini, la quale fa sapere che “sono in corso le valutazioni relative alla decisione di chiudere i Cau durante la notte. Ma anche con i Comitati di Distretto abbiamo constatato che le attività in fascia notturna sono una visita all’ora dalle 22 alle 24 o anche una ogni due ore”. La direttrice generale dell’Ausl spiega che “c’è una evoluzione del sistema sanitario e si sta analizzando l’integrazione tra le fasce diurne, dove si concentra la maggior parte di accessi diretti ai Cau (i Centri assistenza urgenza ai quali accedono pazienti con patologie di lieve entità, ndr) con la continuità assistenziale notturna (la guardia medica, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cau, la direttrice dell’Ausl Bologna: “La notte pochissimi accessi. Bisogna chiudere”

