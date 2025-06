Catillo il sogno è realtà | vittoria in gara 3 a Maddaloni e promozione in B

La Catillo Srl Cestistica Benevento ha realizzato un sogno: la promozione in Serie B! Con una vittoria entusiasmante in gara 3 contro la New Energy Maddaloni, la squadra ha dimostrato che determinazione e spirito di squadra possono conquistare qualsiasi sfida. Questo trionfo non solo celebra il talento locale, ma si inserisce nel trend crescente del basket femminile in Italia, sempre più protagonista. Un motivo in più per sostenere le nostre atlete!