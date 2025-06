Caterina Meli | I giovani di Forza Italia motore di cambiamento per una società più giusta

Caterina Meli ha illuminato il Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, sottolineando il potere trasformativo delle nuove generazioni. In un'epoca in cui il cambiamento è più necessario che mai, i giovani si fanno portavoce di valori fondamentali per una società equa e giusta. Questo evento non è solo un incontro, ma l'inizio di una nuova era politica: sono pronti a scrivere il futuro! Scopri come possono rivoluzionare il nostro panorama sociale.

“Il Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia a Roma, che si è svolto questo sabato, è molto più di un semplice incontro politico: è la prova concreta che le nuove generazioni sono pronte a raccogliere la sfida del futuro con passione, valori e impegno civile”. Così Caterina Meli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Caterina Meli: "I giovani di Forza Italia, motore di cambiamento per una società più giusta"

