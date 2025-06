Catania | evade dai domiciliari e tenta di rubare un’auto denunciato dai carabinieri

A Catania, un uomo di 51 anni ha tentato di evadere dai domiciliari per rubare un'auto, ma è stato prontamente fermato dai Carabinieri. Questo episodio non è isolato: in un contesto di crescente insicurezza, episodi simili stanno alimentando il dibattito su misure più efficaci per la gestione dei reati minori. La fragilità del sistema di controllo evidenzia la necessità di una riflessione profonda sulla sicurezza urbana. Un invito a non sottovalutare mai i segn

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento notturno dei militari della Stazione di Piazza Dante. Un uomo di 51 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai Carabinieri di Catania per tentato furto aggravato e evasione. L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di perlustrazione notturna effettuato dai militari della Stazione di Piazza Dante, in linea con le direttive del Comando Provinciale volte a garantire la sicurezza pubblica e la tutela del patrimonio. L’allarme dell’antifurto fa scattare l’intervento. Durante la ronda in via Fornaciai, i carabinieri sono stati attirati dal suono di un antifurto proveniente da un’auto parcheggiata lungo la strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania: evade dai domiciliari e tenta di rubare un’auto, denunciato dai carabinieri

Leggi anche Follia a Catania, litiga con la fidanzata ed evade dai domiciliari: "Preferisco fare il clochard" - Un episodio eclatante ha scosso Catania, dove un uomo in regime di arresti domiciliari ha evaso dopo un acceso litigio con la fidanzata.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Evade dai domiciliari e tenta di nascondersi tra le auto: fermato ed arrestato; Parcheggiatore abusivo uccide a coltellate un 30enne dopo una lite, poi tenta di fuggire ma viene bloccato dal; Evade dai domiciliari poi dà falsa identità: arrestato a Catania; Evade dai domiciliari e tenta di nascondersi tra le auto | fermato ed arrestato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Catania, evade dai domiciliari e fornisce false generalità: arrestato 47enne

Come scrive newsicilia.it: CATANIA – Un 47enne pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania con l’accusa di evasione e falsa dichiarazione sull’identità personale. I fatti sono avvenuti duran ...

Catania, litiga con la compagna ed evade dai domiciliari: "Meglio clochard"

Si legge su informazione.it: Seguici anche sul nostro canale Whatsapp CATANIA. Ai carabinieri ha riferito che preferiva vivere per strada che stare a casa (ai domiciliari) con la compagna. Questa la particolare 'giustificazione' ...

Catania, lite con la compagna, evade domiciliari: "Preferisco vivere in strada"

Da notizie.it: A Biancavilla, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un 56enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, che si era allontanato dalla propria abitazione.