Catania Beach Soccer tris di vittorie | battuto anche il Cagliari per 4-2

Il Catania Beach Soccer continua a brillare, conquistando la sua terza vittoria consecutiva e battendo il Cagliari con un convincente 4-2. Questo risultato non è solo una testimonianza delle abilità tecniche della squadra, ma evidenzia anche l'incredibile crescita di questo sport in Italia. Con tre successi contro avversari di prestigio, i ragazzi di Fabricio Santos si preparano ad affrontare una nuova fase con grande entusiasmo. Rimanete sintonizzati per scoprire dove li porterà questo slancio!

Prosegue a punteggio pieno il cammino della Domusbet.tv Catania Beach Soccer, che centra la terza vittoria consecutiva superando per 4-2 un ostico Cagliari BS. Dopo i successi contro Roma e Bologna, gli uomini di Fabricio Santos chiudono al meglio la prima fase di campionato, dimostrando.

Leggi anche Coppa Italia Beach Soccer, per il Catania Bs esordio agli ottavi - Il Catania BS esordirĂ agli ottavi di finale della Coppa Italia Beach Soccer, in programma a San Benedetto del Tronto dal 26 al 30 giugno.

Scrive cataniatoday.it: Il Catania BS sale a 9 punti, in vetta alla classifica insieme a Napoli e Sambenedettese. Ora testa alla Supercoppa: oggi alle ore 17, in diretta su Sky Sport, andrà in scena un derby che mette in pal ...

