Castello Chiaramonte e Parco La Segreta vincono i Wedding Awards 2025

Il Castello Chiaramonte e il Parco "La Segreta" si sono aggiudicati i Wedding Awards 2025, un traguardo che celebra l'eccellenza nel settore dei matrimoni in Italia. Questo riconoscimento non solo evidenzia la bellezza delle location, ma riflette anche un trend crescente: la ricerca di esperienze nuziali uniche e immersive. Scegliere questi luoghi significa abbracciare la magia di un giorno speciale in scenari da favola. Scopri perché i sogni diventano realtà qui!

Castello Chiaramonte e Parco Chiaramontano "La Segreta" vincono i Wedding Awards 2025 di Matrimonio.com, il più importante riconoscimento del settore nuziale in Italia. La dodicesima edizione annuale dei Wedding Awards, promossa da Matrimonio.com – portale e app leader nel settore e parte del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Castello Chiaramonte e Parco "La Segreta" vincono i Wedding Awards 2025

