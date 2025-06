Castelfidardo | attesa per i movimenti di mercato e il futuro di Giuliodori

In casa Castelfidardo l'attesa è palpabile: i movimenti di mercato sono imminenti e il futuro di Giuliodori resta un mistero. Dopo mesi di silenzio, i dirigenti si preparano a un incontro cruciale. La quarta serie rappresenta una sfida significativa, con opportunità di crescita per la squadra e per i tifosi. Curiosi di scoprire come si muoverà il club? Rimanete sintonizzati, le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo!

Tutto tace in casa Castelfidardo. Ma dovrebbe essere solo questione di giorni e poi dovrebbero iniziare i movimenti. Tutto posticipato sembra per impegni lavorativi dei massimi dirigenti che si dovrebbe incontrare di nuovo entro metà settimana per cercare di pianificare nei minimi dettagli la prossima stagione, la seconda consecutiva in quarta serie, anche se gira voce che si siano visti anche sabato. E poi si dovrà sciogliere il nodo allenatore. Finora c’è stata solo una chiacchierata telefonica e un incontro, ormai otto giorni fa, tra la proprietà e mister Marco Giuliodori, il protagonista indiscusso dell’ascesa dei biancoverdi in queste ultime tre annate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo: attesa per i movimenti di mercato e il futuro di Giuliodori

