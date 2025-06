Cassano | Inzaghi va in Arabia! Inter sei disposta a cambiare

Antonio Cassano non le manda a dire: l’Inter è in crisi e ha bisogno di un cambio di rotta. Dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG, l'ex attaccante mette in discussione la leadership di Inzaghi. È un momento critico per il calcio italiano, dove le squadre storiche devono affrontare nuove sfide. La domanda è: l’Inter saprà rialzarsi? Rimanete sintonizzati, perché il futuro potrebbe riservare sorprese!

Intervenuto come di consueto su Viva El Futbol Antonio Cassano, ex attaccante dell’Inter si è soffermato sul crollo totale dei nerazzurri. SPENTI – Archiviata la dolorosa sconfitta in Champions League contro il Psg in finale, in collegamento con Viva El Futbol, Antonio Cassano, ha commentato la debacle dell’ Inter a Monaco. Queste le parole dell’ex Roma e Inter: «L ‘Inter è stata distrutta sotto tutti i punti di vista. Personalità, qualità di gioco, idee. C’è stata una differenza abissale. Dembelé penso sia andato 70 volte a fare pressing sul portiere togliendo l’opportunità ai nerazzurri di ripartire da dietro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cassano: «Inzaghi va in Arabia! Inter, sei disposta a cambiare”

