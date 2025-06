Caso Resinovich la frattura alla vertebra T2 e la data della morte Troppi dubbi serve una perizia terza

Il caso di Liliana Resinovich continua a sollevare interrogativi inquietanti. La frattura alla vertebra T2 e i misteri sulla data della morte pongono domande in un contesto in cui la verità è sempre più sfuggente. Con la richiesta di una perizia collegiale, cresce l’urgenza di fare luce su questioni che toccano il cuore della giustizia e della verità. In un'epoca in cui la trasparenza è fondamentale, ogni dettaglio conta.

Trieste, 2 giugno 2025 - Troppe "discrasie scientifiche" sulla morte di Liliana Resinovich a Trieste, si deve idnagare ancora. "Si rappresenta la necessità di una perizia collegiale sul tema medico legale, radiologico, biologico, genetico, botanico". Sono le conclusioni di Raffaele Barisani e Noemi Procopio, consulenti di Sebastiano Visintin, che da aprile è indagato per omicidio nell'inchiesta sulla morte della moglie e continua a proclamarsi innocente. Barisani è un medico legale di Trieste; Procopio è professore associato in Scienze forensi all'Università del Lancashire, in Gran Bretagna. La causa di morte di Lilly. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Resinovich, la frattura alla vertebra T2 e la data della morte. “Troppi dubbi, serve una perizia terza”

Leggi anche Caso Resinovich, parla il tecnico: "Vi dico perché ho rotto la vertebra a Lilly" - Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di nuove rivelazioni. Il tecnico Giacomo Molinari, dopo essersi autoaccusato della frattura alla vertebra della donna durante l'autopsia, chiarisce la sua posizione.

