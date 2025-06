Caso Maddie polizia tedesca avvia nuove ricerche in Portogallo

La scomparsa di Madeleine McCann, un caso che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso dal 2007, torna a far parlare di sé. La polizia tedesca avvia nuove ricerche in Portogallo, un segnale che la giustizia non dimentica. In un'epoca in cui la tecnologia e le indagini internazionali stanno riprendendo i casi freddi, ogni nuova pista potrebbe rivelarsi cruciale. Rimanete aggiornati: la verità potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo!

(Adnkronos) – La polizia tedesca condurrà questa settimana nuove ricerche in Portogallo in merito alla scomparsa di Madeleine McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Luz, nell'Algarve. In coordinamento con le forze dell'ordine portoghesi, gli agenti tedeschi dovrebbero condurre ricerche per tre giorni. "Saranno solo perquisizioni a terra. L'obiettivo principale è cercare qualsiasi traccia del .

