Caso Maddie McCann la polizia tedesca avvia nuove ricerche in Portogallo | “Cerchiamo tracce del corpo”

Nuove speranze nel caso Maddie McCann: la polizia tedesca ha avviato ricerche in Portogallo, puntando a trovare tracce del corpo della piccola scomparsa nel 2007. Questo sviluppo riaccende l'interesse su un mistero che ha segnato la cronaca mondiale e suscitato un acceso dibattito sulle indagini irrisolte. La figura di Christian Brückner continua a tenere banco, ma chi sarà in grado di fare finalmente luce su questa tragica vicenda?

La polizia tedesca sta conducendo nuove ricerche in Portogallo in merito al caso di Madeleine 'Maddie' McCann, la bimba scomparsa nel 2007 a Praia da Luz, nell'Algarve. "L'obiettivo è cercare qualsiasi traccia del corpo", ha detto una fonte. Il principale sospettato è il 48enne Christian Brückner, mai formalmente incriminato per l'omicidio della bambina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Caso Maddie, polizia tedesca avvia nuove ricerche in Portogallo - La scomparsa di Madeleine McCann, un caso che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso dal 2007, torna a far parlare di sé.

