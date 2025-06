Caso Garlasco le gemelle Cappa e le troppe verità sul giorno del delitto e non solo

Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco riaccende i riflettori su Paola e Stefania Cappa. Omissioni inquietanti e nuove rivelazioni minano la certezza di un verdetto, sollevando interrogativi inquietanti: chi ha davvero il potere di oscurare la verità? In un'epoca in cui la giustizia è spesso al centro delle cronache, questo freddo mistero continua a far tremare le coscienze. È tempo di chiarire una volta per

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, tornano a far discutere i nomi delle cugine gemelle, Paola e Stefania Cappa. Emergono vecchie omissioni e nuove domande: martelli scomparsi, dichiarazioni smentite dai tabulati, versioni ritrattate e un’ombra che sfiora anche ambienti influenti. Il 29 settembre 2008, a inchiesta praticamente chiusa, la madre di Chiara, Rita Preda Poggi, è convocata in caserma. Elenca i nomi di chi frequentava abitualmente la villetta di via Pascoli con la bicicletta: oltre ai cognati Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi, la nipote Stefania (“fino all’acquisto della Smart”) e quattro amici del figlio Marco: Alessandro Biasibetti, Mattia Capra, Roberto Freddi e Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Garlasco, le gemelle Cappa e le troppe verità sul giorno del delitto (e non solo)

Leggi anche Caso Garlasco News: Perchè Si Parla Del Santuario Della Bozzola? - Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi riaccendono l'attenzione su Garlasco, con un legame sorprendente al Santuario della Bozzola.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Garlasco, non imminente convocazione come testi delle gemelle Cappa; Delitto di Garlasco, che fine hanno fatto le gemelle Cappa? Stefania avvocato e Paola food blogger a Ibiza: scopi chi è il padre delle cugine di Chiara Poggi; Perché le gemelle Cappa non sono state ancora interrogate per il delitto di Garlasco; Lo zio, le gemelle, la vicina: tutti i personaggi del caso Garlasco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gemelle Cappa, i verbali: «Chiara Poggi pensava corteggiassero Alberto, loro erano invidiose». Il giallo della telefonata di Stefania

Scrive msn.com: Tra le tante pieghe ancora oscure del caso Garlasco, spunta un particolare passato quasi inosservato: una telefonata, breve ma enigmatica, registrata nel cuore di un'indagine che da anni ...

Caso Garlasco, le gemelle Cappa e le troppe verità sul giorno del delitto (e non solo)

Come scrive thesocialpost.it: Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, tornano a far discutere i nomi delle cugine gemelle, Paola e Stefania Cappa. Emergono vecchie omissioni e ...

Garlasco, non solo gemelle Cappa e amici di Poggi: si allarga rosa persone a cui sarà prelevato dna

Lo riporta msn.com: Si allungherà la lista di persone a cui sarà prelevato il dna nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco. Non solo le cugine di Chiar ...