Caso Garlasco | I Misteri Della Famiglia Cappa!

Il caso di Chiara Poggi continua a far discutere, rimanendo uno dei più intricati gialli italiani. A quasi 18 anni dalla tragedia, la famiglia Cappa riemerge con nuove incongruenze e prove che potrebbero ribaltare le certezze attuali. In un'epoca in cui i cold case attraggono sempre più l’attenzione del pubblico, il mistero di Garlasco ci ricorda quanto sia affascinante e inquietante il labirinto della giustizia. Chi è davvero il colpevole

La famiglia Cappa torna sotto i riflettori tra incongruenze e nuove prove. Il caso di Chiara Poggi è tutt'altro che chiuso. Chi ha davvero ucciso Chiara Poggi? Dopo 18 anni, il mistero si infittisce. Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi viene trovata senza vita nella sua villetta di Garlasco. Il fidanzato, Alberto Stasi, viene condannato a 16 anni. Ma oggi, nuove indagini riaprono il caso, gettando ombre su figure mai completamente chiarite. Al centro dell'attenzione, la famiglia Cappa: zii e cugine della vittima. Possedevano un duplicato delle chiavi di casa, ma non furono mai indagati. Ora, le loro dichiarazioni mostrano incongruenze.

Leggi anche Caso Garlasco News: Perchè Si Parla Del Santuario Della Bozzola? - Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi riaccendono l'attenzione su Garlasco, con un legame sorprendente al Santuario della Bozzola.

