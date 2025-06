Caso Addeo | chiede incontro con la Meloni e poi tenta il suicidio ricoverato in gravi condizioni

La drammatica vicenda del professor Stefano Addeo, che ha tentato il suicidio dopo aver richiesto un incontro con la Premier Meloni, mette in luce un tema cruciale: il benessere mentale degli insegnanti. In un periodo in cui la pressione sociale e lavorativa è alle stelle, è fondamentale riflettere sull'importanza di supporti adeguati per chi educa le nuove generazioni. Questo episodio solleva interrogativi su quanto sia necessario ascoltare e proteggere i nostri docenti.

Il professore di tedesco di 65 anni, Stefano Addeo, in servizio presso un liceo di Cicciano, in provincia di Napoli, è stato ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Nola. Il ricovero è avvenuto a seguito di un presunto tentativo di suicidio, dopo aver ingerito un mix di farmaci e alcol.

