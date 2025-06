Caso Acerbi la Gazzetta si scaglia contro il difensore dell’Inter | Non si dice no all’Italia Non ha avuto il coraggio di…

La Gazzetta dello Sport non le manda a dire: il rifiuto di Acerbi alla Nazionale ha scatenato una tempesta mediatica. "Non si dice no all'Italia" è il mantra che sta infiammando il dibattito calcistico. Questo episodio solleva interrogativi sul senso di appartenenza e sul valore del vestire la maglia azzurra. In un periodo in cui il calcio italiano cerca di ritrovare la sua identità, il coraggio di dire sì potrebbe diventare il nuovo trend da seguire.

Caso Acerbi, la Gazzetta dello Sport si scaglia contro il difensore dell’Inter per aver rifiutato la convocazione: «Non si dice no all’Italia». La Gazzetta dello Sport ha commentato duramente il caso Acerbi scoppiato dopo il no del difensore dell’ Inter alla convocazione con la Nazionale. Ecco cosa ha scritto oggi la rosea a riguardo alla decisione del centrale nerazzurro, il quale ha spiegato ieri le proprie motivazioni con un messaggio social nel quale ha attaccato il ct Spalletti. CASO ACERBI – « Davvero, Acerbi, non ce l’aspettavamo. Può darsi che Spalletti abbia sbagliato convocazioni: è suo diritto, in caso pagherà. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caso Acerbi, la Gazzetta si scaglia contro il difensore dell’Inter: «Non si dice no all’Italia. Non ha avuto il coraggio di…»

Leggi anche Acerbi, la moglie attacca Gramellini: «Belle parole, ma per il caso Juan Jesus disse…» - Dopo le lodi di Gramellini per Acerbi, la moglie Claudia Scarpati interviene su Instagram, segnalandone le contraddizioni.

Ne parlano su altre fonti

Caso Acerbi, avvocato Cascella: “Solo il presidente della FIGC può impugnare la sentenza” | ESCLUSIVO

calciomercato.it scrive: Cascella sul caso Acerbi: “Sentenza corretta. Indagine completa e zero prove a carico” Avvocato Cascella, mancavano immagini televisive e Acerbi non è stato punito. Mancavano immagini anche ...

Caso Acerbi-Juan Jesus, la sentenza attesa tra lunedì e martedì: i possibili scenari

Come scrive tuttomercatoweb.com: La Gazzetta dello Sport si domanda come finirà il caso Acerbi-Juan Jesus. Al momento il procuratore federale tra martedì e giovedì ha acquisito tutte le immagini del momento in cui Acerbi e ...

Acerbi, il difensore dell'Inter sulle presunte frasi razziste a Juan Jesus: «Ho detto "ti faccio nero"»

Riporta ilmessaggero.it: Lo ha fatto anche nei dialoghi con il suo club. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che Acerbi avrebbe dichiarato di aver detto "Ti faccio nero". Di conseguenza, a detta sua ...