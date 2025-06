Cash or trash | scopri i tesori di una notte speciale su nove

Scopri i segreti del collezionismo con "Cash or Trash - La notte dei tesori", in onda su NOVE. In un'epoca in cui gli oggetti vintage e rari stanno conquistando il mercato, questo programma ti porterà in un viaggio affascinante tra curiosità e valutazioni sorprendenti. Non perdere l'occasione di imparare come riconoscere un vero tesoro! Chi lo sa, potresti avere qualcosa di prezioso nascosto in casa!

In un contesto di grande interesse per gli appassionati di collezionismo e oggetti rari, la rete NOVE propone una nuova edizione del celebre programma Cash or Trash, intitolata La notte dei tesori. Questo ciclo speciale, che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico, si distingue per la sua formula coinvolgente e l'attenzione ai dettagli storici e culturali degli oggetti presentati. La trasmissione va in onda in prima serata, offrendo un appuntamento settimanale ricco di sorprese e curiosità. cash or trash: la versione de La notte dei tesori. Cash or Trash nella sua variante notturna rappresenta una produzione originale della società Blu Yazmine, realizzata per conto di Warner Bros.

Leggi anche Stefano D'Onghia di Cash or Trash: "Il passato da ristoratore, la paternità, l'oggetto più caro. Così sono diventato mercante in tv" - Stefano D'Onofrio, il noto protagonista di "Cash or Trash" in onda su Nove, porta nel programma la sua esperienza da ristoratore e la gioia della paternità.

