Cash or Trash - La notte dei tesori al via stasera gli speciali sul Nove | le anticipazioni

Stasera, il Nove ci regala una serata imperdibile con "Cash or Trash". Scopriremo se gli oggetti in gara, legati a temi intriganti come Mistero, Nerd e Televisione, possono trasformarsi in veri tesori. Un'ottima occasione per unire passatempo e nostalgia, ma anche per riflettere su quanto valore diano oggi alla nostra cultura pop. Non perdere l'appuntamento: potrebbe rivelarsi un tesoro per la tua collezione!

Gli oggetti di queste puntate speciali fanno riferimento a quattro argomenti: Mistero, Nerd, Televisione e Aggiungi un posto a tavola.

Leggi anche Stefano D'Onghia di Cash or Trash: "Il passato da ristoratore, la paternità, l'oggetto più caro. Così sono diventato mercante in tv" - Stefano D'Onofrio, il noto protagonista di "Cash or Trash" in onda su Nove, porta nel programma la sua esperienza da ristoratore e la gioia della paternità.

