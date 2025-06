Cash or Trash guadagna la prima serata | da lunedì 2 giugno sul Nove quattro speciali con le iconiche aste

Da lunedì 2 giugno, "Cash or Trash" conquista la prima serata su Nove! Con Paolo Conticini al timone e aste vintage da urlo, il format si prepara a incantare il pubblico. In un'epoca in cui il vintage sta vivendo una vera e propria rinascita, queste aste diventano un viaggio affascinante nel passato. Scopri quali tesori si nascondono tra oggetti dimenticati: il collezionismo non è mai stato così entusiasmante!

Il format sulle aste vintage e di design arriva in prima serata: da oggi sul Nove Paolo Conticini condurrà quattro speciali di Cash or Trash, naturalmente accompagnato dai suoi esperti. A partire da stasera sul Nove, le imperdibili aste di Cash or Trash si spostano anche in prime time. Dopo il grande successo delle puntate quotidiane, in onda dal lunedì al venerdì, il format cult condotto da Paolo Conticini dedicato agli appassionati di collezionismo, antiquariato e design si arricchisce con quattro appuntamenti in prima serata, ognuno a tema, con oggetti rari e sorprendenti provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cash or Trash guadagna la prima serata: da lunedì 2 giugno sul Nove quattro speciali con le iconiche aste

