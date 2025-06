Casertana gli step per l’iscrizione; Leo a Gubbio libera Degli Esposti

La Casertana si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia! Dopo la risoluzione della querelle con Aurora Immobiliare, il club rossoblù è pronto a finalizzare l’iscrizione al prossimo campionato. Un passo fondamentale per rinforzare il legame con i tifosi e rispondere alle aspettative della piazza. In un contesto di crescente competitività nel calcio italiano, ogni dettaglio conta. Rimanete sintonizzati!

Tempo di lettura: 2 minuti Se è stata risolta con successo la querelle dovuta al mancato accordo delle quote da Aurora Immobiliare a Compat, ora la società rossoblù – come ampiamente annunciato – è concentrata a perfezionare la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato. Il presidente D’Agostino aveva tranquillizzato tutta la piazza, annunciando una ricapitalizzazione per rientrare nei parametri decisi dalla lega calcio. Inoltre, serve la fidejussione bancaria pari a 350mila euro, accompagnata da un fondo di cauzione di pari importo. E, ancora, per effettuare con successo l’iscrizione al prossimo campionato di serie C, serve la certificazione di idoneità dello stadio Pinto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it