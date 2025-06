Caserma Sanguineti sfratto agli inquilini Riparte la mobilitazione a San Piero di Castello

La mobilitazione a San Pietro in Castello riprende con forza: le sette famiglie della ex caserma Sanguineti si trovano davanti a un'ingiunzione di sgombero. Un tema caldo, che mette in luce la crescente crisi abitativa e il destino di tanti cittadini sfrattati. Questo episodio non √® solo una questione locale, ma riflette una battaglia pi√Ļ ampia per il diritto alla casa. La solidariet√† della comunit√† sar√† cruciale per affrontare questa sfida.

√ą arrivata il 30 maggio, alle sette famiglie che risiedono nell'ex caserma Sanguineti di¬†San Pietro in Castello, l'ingiunzione di sgombero. Era nell'aria, dato che gi√† l'anno scorso l'Agenzia del Demanio aveva annunciato la necessit√† di sfrattare gli inquilini per improcrastinabili lavoro di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ¬© Veneziatoday.it - Caserma Sanguineti, sfratto agli inquilini. Riparte la mobilitazione a San Piero di Castello

Su questo argomento da altre fonti

Caserma Sanguineti, sfratto agli inquilini. Riparte la mobilitazione a San Piero di Castello. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Caserma Sanguineti, sfratto agli inquilini. Riparte la mobilitazione a San Piero di Castello

Scrive veneziatoday.it: L'ingiunzione di sgombero arrivata il 30 maggio, riguarda 7 famiglie. Mercoledì una conferenza stampa. Per il Demanio sono lavori di ristrutturazione imprescindibili, ma si teme la vendita e la specul ...