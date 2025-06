Cascine blindate per Vasco Rossi & C Scattano i grandi concerti nuovo test per il traffico

Firenze si prepara a vivere un'estate di musica travolgente! Con i concerti di Vasco Rossi e delle leggende rock, il capoluogo toscano diventa un epicentro culturale. Ma attenzione: le "cascine blindate" sono una novitĂ che promette di rivoluzionare la gestione del traffico. SarĂ un banco di prova cruciale per la sicurezza e l'organizzazione degli eventi. Pronti a ballare e a vedere come si muoverĂ la cittĂ ?

Firenze, 2 giugno 2025 – Cascine blindate per i grandi concerti dell’estate. Si parte con Vasco Rossi e si replica con Guns N’ Roses, Korn e Green Day, le tre band headliner del Firenze Rocks 2025 (12,13 e 15 giugno), per finire con i Pinguini Tattici Nucleari (25 giugno). Il 5 giugno, alla Visarno Arena, sono attese oltre 55mila persone per il primo dei due concerti fiorentini del Kom (il secondo è la sera seguente, il 6 giugno) che definisce questi live “un concept dedicato alla celebrazione della vita, in tutte le sue forme, dimensioni ed espressioni”. Per lasciar spazio al popolo del Blasco tutta la zona delle Cascine (e non solo) sarĂ chiusa al traffico e i primi cambiamenti alla viabilitĂ scatteranno giĂ domani a mezzanotte (e fino al 27 giugno) quando nel piazzale delle Cascine (lato adiacente via della Tinaia) sarĂ creata la biglietteria, per cui l’area sarĂ soggetta divieto di transito e di sosta con deroga per i mezzi interessati all’allestimentodisallestimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it