Casale sul Sile | oltre 18 milioni di euro di contributi per le opere pubbliche

Casale sul Sile sta vivendo un vero e proprio rinascimento urbano! Con oltre 18 milioni di euro destinati a opere pubbliche, il Comune si prepara a trasformare il territorio dal 2022 al 2024. Questo investimento non solo migliora la qualitĂ della vita dei cittadini, ma rappresenta anche un segnale forte di ripresa post-pandemia. Non perdere l'occasione di scoprire come questi fondi plasmeranno il futuro della tua comunitĂ !

Il Comune di Casale sul Sile prosegue con determinazione nel percorso di miglioramento del territorio grazie ad un ampio piano di opere pubbliche, che rientrano in una programmazione pluriennale (2022-2024), sostenuto da contributi provinciali, regionali, statali e Pnrr. Sono 1.820.964,12 euro i. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Casale sul Sile: oltre 1,8 milioni di euro di contributi per le opere pubbliche

