Casa della Comunità due anni di lavori | Nessuna interruzione ai servizi

Fusignano si prepara a un grande passo verso il futuro con la nuova Casa della Comunità, un progetto che, in un’epoca di rinnovamento dell’assistenza sanitaria, promuove servizi moderni senza interruzioni. Questa struttura all’avanguardia non solo migliorerà l’esperienza degli utenti, ma rappresenta anche un importante investimento nel benessere collettivo. Un cambio di paradigma che mette al centro il comfort e l’efficienza, nel cuore della nostra comunità!

Fusignano avrà una nuova Casa della Comunità. Una struttura completamente all’avanguardia dal punto di vista architettonico e molto confortevole sia per gli utilizzatori che per gli operatori che dentro vi lavorano. Sorgerà esattamente al posto di quella attuale (un tempo c’era l’ospedale). L’ex casa della salute verrà abbattuta e rifatta dalle fondamenta fino al tetto. E’ stata presentato giovedì sera all’auditorium ‘Corelli’ il progetto della nuova struttura che vedrà iniziare i lavori il prossimo luglio (si concluderanno entro la prima metà del 2027). Si tratta di un’opera in capo all’ Ausl Romagna, infatti, a presentare il progetto, oltre al sindaco Nicola Pondi, vi erano anche il direttore generale dell’Ausl, Tiziano Carradori, la direttrice attività tecniche, Francesca Luzi e la direttrice del distretto sanitario di Lugo, Federica Boschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa della Comunità, due anni di lavori: "Nessuna interruzione ai servizi"

