cartoons on the bay adolescenza al centro anche dei premi

Cartoons On The Bay ha chiuso la sua 29ª edizione puntando i riflettori su tematiche cruciali per i giovani: educazione alla sessualità e relazioni tossiche. Un festival che, oltre a celebrare l'animazione, affronta questioni che toccano il cuore dell'adolescenza. In un'epoca in cui il benessere emotivo è al centro del dibattito sociale, questi premi segnano un passo avanti verso una narrazione più consapevole e inclusiva. È ora di dare voce ai nostri adolescent

L'educazione alla sessualità e all'affettività ma anche lo spinoso tema delle relazioni tossiche tra gli adolescenti. Cartoons On The Bay, il festival di animazione diretto da Roberto Genovesi, ha chiuso la sua 29ª edizione guardando al futuro ma al contempo tendendo la radici ben salde nel presente. Per l'Italia cinque fra premi e riconoscimenti. La giuria ha assegnato il Pulcinella Award Best Animated Feature Film a A boat in the garden (Lussemburgo, nella foto) diretto da Jean-François Laguionie. Menzione Speciale Best Screenplay a Link click: bridon arc (Cina), di Haolin; Best Director a Memory hotel (Germania), diretto da Heinrich Sabl; Best Animation a The light of Aisha (Spagna), diretto da Shadi Adib; Best Soundtrack a Bartalìs bicycle (Italia), diretto da Enrico Paolantonio.

