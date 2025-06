Cartello sui dipendenti del delivery maxi multa dell' Ue a Hero e Glovo

Un'onda di cambiamento sta travolgendo il settore del delivery! L'Antitrust europea ha inflitto una maxi multa da 329 milioni di euro a Delivery Hero e Glovo per pratiche anticoncorrenziali, segnando un nuovo capitolo nella lotta per i diritti dei lavoratori. Questo intervento non solo mette in luce le condizioni precarie dei rider, ma rappresenta un passo decisivo verso una giustizia sociale più equa. È tempo di ripensare il valore del lavoro nel digitale!

Prima multa dell’Antitrust europea ad accordi anticoncorrenziali sul lavoro e in particolare a intese per non "soffiarsi" i dipendenti offrendo loro stipendi migliori: una maxi sanzione da 329 milioni di euro è stata comminata a due giganti del "takaway", la tedesca Delivery Hero e la sua controllata spagnola Glovo. Secondo Bruxelles hanno creato un cartello tra il 2018 e il 2022 mettendosi d’accordo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Cartello sui dipendenti del delivery", maxi multa dell'Ue a Hero e Glovo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maxi multa Ue al delivery, prima volta a intese su lavoro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Cartello sui dipendenti del delivery", maxi multa dell'Ue a Hero e Glovo

Scrive msn.com: Secondo Bruxelles hanno creato un cartello tra il 2018 e il 2022 mettendosi d’accordo fin nei dettagli sulle informazioni commerciali più disparate dell’attività di delivery, dai mercati sui quali pun ...

Maxi multa da 329 milioni di euro a Delivery Hero e Glovo: fatto "cartello"

Segnala msn.com: Frutto di un accordo. Tra le contestazioni, lo scambio sistematico di informazioni, inclusa la presenza internazionale, e accordi per non 'sottrarsi' a vicenda i dipendenti. Una sentenza storica ...

Maxi multa dell’Antitrust Ue a Glovo e Delivery Hero: così comunicavano su Whatsapp per spartirsi il mercato e non rubarsi i dipendenti

Lo riporta msn.com: I due colossi del food delivery hanno riconosciuto le proprie responsabilità e hanno accettato di pagare una sanzione da 329 milioni di euro L'articolo Maxi multa dell’Antitrust Ue a Glovo e Delivery ...