Carta Programmatica Manifesto Arezzo Comunità Educante

Il 29 maggio 2025, Arezzo ha inaugurato un nuovo capitolo nella formazione dei giovani, presentando il manifesto della "Comunità Educante" alla scuola primaria Sante Tani. Con la partecipazione di figure chiave come la vice sindaca Lucia Tanti e esperti del settore educativo, si segna un forte impegno verso una cultura che valorizza l’educazione integrata. Un passo decisivo per preparare le nuove generazioni a sfide sempre più complesse. Scopri come questa iniziativa possa trasformare il nostro futuro!