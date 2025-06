Carrie | Prime Video ha svelato il cast ufficiale della serie

Prime Video alza il sipario su "Carrie", l'attesa serie ispirata al capolavoro di Stephen King. Con Summer Howell e Samantha Sloyan nel cast, la piattaforma si inserisce nel crescente trend delle rivisitazioni di classici horror. Questo progetto non solo riaccende la passione per le storie di paura, ma offre anche una nuova prospettiva su temi di adolescenti e bullismo. Scopriremo se la magia del romanzo riuscirà a conquistarci anche sul piccolo schermo!

Summer Howell e Samantha Sloyan saranno tra i protagonisti del cast di Carrie, l’adattamento televisivo del romanzo di Stephen King voluto da Prime Video. La serie tv ordinata da Prime Video ha finalmente ottenuto il suo cast principale. Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, infatti, è noto da stasera che Summer Howell (Cult of Chucky) ha ottenuto il ruolo principale nella serie Carrie, ossia quello di una giovane che scopre di avere incredibili poteri telecinetici, mentre Samantha Sloyan (The Pitt) sarà la madre autoritaria. La fonte ha inoltre aggiunto che Alison Thornton, Thalia Dudek, Siena Agudong, Amber Midthunder, Josie Totah, Arthur Conti, Joel Oulette e Matthew Lillard hanno firmato per partecipare alla serie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Carrie | Prime Video ha svelato il cast ufficiale della serie

