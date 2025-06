Carpi pronto per la Serie C | Cassani nuovo allenatore e mercato in evoluzione

Il Carpi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in Serie C, con Cassani al timone e un mercato che promette emozioni. L’iscrizione al campionato è già in tasca, ma l'attesa è per il colpo di scena che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In un contesto di grande fermento nel calcio italiano, il Carpi punta a riprendersi la scena: sarà interessante scoprire come si muoverà per rinforzarsi e sorprendere!

La settimana che comincia oggi dovrà portare le prime ufficialità al Carpi per il suo secondo anno di fila in Serie C. La prima riguarda l’iscrizione al campionato, con la scadenza di venerdì 6 giugno entro cui consegnare tutto il materiale alla Lega Pro. Il Carpi si è mosso per tempo e ha già tutta la documentazione pronta, attende solo gli ultimi incartamenti dalla banca che ha avallato la fidejussione da 350mila euro prevista. Sarà questo l’ultimo atto del segretario generale Romeo che poi saluterà per salire in Serie A al Como. Dal punto di vista tecnico il segno è già stato tracciato con l’addio di mister Serpini, che ha rinunciato all’ulteriore anno di contratto in essere, e l’arrivo ormai solo da annunciare di Stefano Cassani (nella foto), ed ex tecnico del Lentigione, avversario del Carpi due anni fa sulla panchina della Victor San Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carpi pronto per la Serie C: Cassani nuovo allenatore e mercato in evoluzione

Cosa riportano altre fonti

Carpi pronto per la Serie C: Cassani nuovo allenatore e mercato in evoluzione; Ha fatto sfracelli al 1° anno in prima squadra tra i Dilettanti e la Serie C ora lo chiama, è caccia al classe 2006; Serie C, girone B. Si dividono le strade tra il Carpi e mister Serpini.; Carpi, dopo due anni sarà addio con Serpini: oggi l'incontro per risolvere il contratto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Carpi pronto per la Serie C: Cassani nuovo allenatore e mercato in evoluzione

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Il Carpi si prepara alla nuova stagione in Serie C con l'arrivo di Cassani e un mercato mirato a rinforzare la difesa.

CALCIO SERIE C. FRA IL CARPI E MISTER SERPINI E’ ADDIO ANTICIPATO

Lo riporta tvqui.it: Cristian Serpini e il Carpi sono pronti a salutarsi. L’annuncio ufficiale arriverà solo dopo l’incontro previsto nelle prossime ore fra il tecnico, che ha ancora un anno di contratto, e il presidente ...

Serie C. Carpi, Figoli ritrovato: "A Legnago per fare punti»

Scrive ilrestodelcarlino.it: pronto alla prima vera battaglia che può spostare gli equilibri della stagione del Carpi sabato a Legnago. "Ora sto bene – le sue parole – e mi piace il nostro modo di giocare sia in fase di ...