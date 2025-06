Caro Rocca è tornato dal Giappone o da Marte?

Il viaggio di lusso in Giappone del presidente Francesco Rocca ha sollevato un polverone. 62 persone, 1,8 milioni di euro di spese pubbliche: un investimento o uno spreco? Mentre l'attenzione si concentra su come gestire le risorse pubbliche, questo episodio accende il dibattito sulla trasparenza e sull'etica nella politica. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle scelte, i cittadini chiedono più responsabilità. E tu, che ne pensi?

Caro Francesco Rocca, caro presidente della Regione Lazio, sayonara: le scrivo questa cartolina perché in tv ha difeso il viaggio di lusso organizzato dalla Regione Lazio in Giappone fra il 18 e il 24 maggio: 62 persone in tutto, costo complessivo 1,8 milioni di euro, tutto denaro pubblico, ovviamente.

