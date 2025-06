Caro-casa il mattone perde peso

Il mattone italiano perde peso e la frenata è la più marcata d’Europa. Con i dati di Nomisma che rivelano una svalutazione diffusa, il mercato immobiliare si confronta con sfide sempre più complesse: crisi demografica e redditi in calo fanno da sfondo a questo trend preoccupante. È il momento giusto per riflettere su come investire nel futuro della casa, prima che sia troppo tardi. Il cambiamento è in atto, preparati!

Il mattone perde peso. In Italia la frenata più forte d’Europa. I dati di Nomisma (su dati Eurostat e Ocse) evidenziano una svalutazione in tutte le città. I prezzi scendono per effetto degli ultimi terremoti finanziari, della crisi demografica e dei redditi bassi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caro-casa, il mattone perde peso

