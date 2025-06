Carlos Alcaraz il punto contro Shelton è illegale | Non potevo restare in silenzio

Carlos Alcaraz ha fatto nuovamente parlare di sé con una volée di rovescio da applausi nel match contro Ben Shelton ai Roland Garros. Un gesto che ha fatto vibrare il Philippe Chatrier e ha messo in luce non solo il suo talento, ma anche la crescente passione per il tennis tra i giovani. In un'epoca in cui le emozioni sportivi dominano i social, Alcaraz si conferma un vero maestro dell'arte tennistica!

Gran gesto di Carlos Alcaraz nell'ultimo turno dei ROland Garros di Parigi. Dopo aver vinto il primo set con Ben Shelton, lo spagnolo si è esibito in una volée di rovescio spettacolare. Si è allungato in maniera incredibile e ha suscitato l'ovazione del pubblico del Philippe Chatier. Subito dopo però il due volte campione, che aveva perduto la racchetta, si è avvicinato al giudice di sedia e ha mimato il gesto "No" con l'indice. Che cosa è successo? "Avrei potuto fare finta di nulla, non dire niente. Ma mi sarei sentito colpevole. E lo sport è un’altra cosa", ha spiegato dopo il match Alcaraz. In pratica lo spagnolo aveva colpito la pallina lanciando la racchetta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, il punto contro Shelton è illegale: "Non potevo restare in silenzio"

