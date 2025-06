Carlo Budel l' ex gestore della capanna Punta Penia in ospedale | Vincerò la sfida contro l?alcol Giovani state lontani dalla bottiglia è veleno

Carlo Budel, ex gestore della Capanna Punta Penia, si trova in ospedale ma affronta la sua battaglia contro l'alcol a testa alta. “Vincerò questa sfida”, dice a giovani e meno giovani. Un messaggio forte e chiaro: l'alcol è un veleno da cui stare lontani. Con il crescente interesse per il benessere mentale e fisico tra i giovani, la sua storia diventa un esempio di resilienza. È tempo di riflessioni e scelte consapevoli!

BELLUNO - E proprio nel giorno della presentazione dei nuovi gestori di capanna Punta Penia, il predecessore dei due giovani Carlo Budel è protagonista di un video che ha fatto ben presto il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Carlo Budel, l'ex gestore della capanna Punta Penia in ospedale: «Vincerò la sfida contro l?alcol. Giovani, state lontani dalla bottiglia, è veleno»

Su questo argomento da altre fonti

Carlo Budel, l'ex gestore della capanna Punta Penia in ospedale: «Vincerò la sfida contro l’alcol. Giovani, st; Carlo Budel: «Dopo la Marmolada ero depresso e mi sono consolato con l'alcol, ai giovani dico: non fate come me»; Budel, il rifugio più alto delle Dolomiti perde la sua sentinella: «Lascio a 2 giovani. Ora un libro sulla donne della mia vita». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marmolada, il gestore del rifugio chiude e se ne va. La reazione inaspettata: «Mio nipote Filippo sarebbe amareggiato, non è colpa della montagna»

Si legge su ilgazzettino.it: Carlo Budel, gestore del rifugio più alto delle Dolomiti, dopo la strage della Marmolada ha lasciato Capanna Punta Penìa, affranto, con un dolore tale nel cuore da fargli dichiarare di non voler ...

Budel, il guardiano delle vette che vive in solitudine sulla Marmolada

Si legge su ilgazzettino.it: FELTRE - Quando l'amore incondizionato per la montagna si sposa con la purezza d'animo, il risultato finale ha per nome Carlo ... diventare il gestore della Capanna Punta Penìa. Budel è ...

Marmolada, la tragedia due anni dopo. Carlo Budel: “Un rumore spaventoso, come un terremoto. Così ricorderemo le vittime”

Come scrive msn.com: In questi giorni no, perché continua a nevicare”. Carlo Budel vive in vetta alla Regina delle Dolomiti, a oltre 3.300 metri. Gestore del rifugio Capanna Punta Penia. Testimone della strage che ...