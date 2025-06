Carlito conferma l’addio alla WWE con ironia | Mi chiedono di restituire i soldi

Carlito saluta la WWE con un sorriso e una dose di sarcasmo, dimostrando che anche i grandi campioni sanno affrontare le separazioni con leggerezza. Il suo tweet pungente è un chiaro segnale di come il wrestling stia evolvendo, mescolando intrattenimento e realtà. Con l'addio di nomi iconici, gli appassionati si interrogano: cosa ci riserverà il futuro? Rimanete sintonizzati, perché il ring potrebbe riservare sorprese inaspettate!

Carlito ha ufficializzato la sua uscita dalla WWE nel modo più caratteristico possibile: con il suo inconfondibile sarcasmo e la sua proverbiale freddezza. Poche ore dopo la conferma dei report sui mancati rinnovi contrattuali, il veterano portoricano ha preso la parola su Twitter per comunicare personalmente la notizia ai fan. La conferma ironica su Twitter. L’ex Campione Intercontinentale ha scritto: “Il mio contratto scade tra due settimane. Non verrà rinnovato. Oltre a questo, la WWE mi chiede di restituire i soldi che mi hanno pagato perché a quanto pare ho ‘rubato denaro’ alla compagnia. Ho fatto controllare dai miei avvocati e dopo aver rivisto le mie apparizioni su Netflix degli ultimi mesi mi hanno consigliato di restituire i soldi” Il tono scherzoso del messaggio riflette perfettamente la personalità di Carlito, che anche in un momento di addio ha mantenuto il suo atteggiamento rilassato e autoironico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net