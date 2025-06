Capriolo decapitato davanti casa del delegato regionale della Lac

Un gesto sconcertante quello che ha colpito Danilo Baldini, delegato regionale della Lega per l’abolizione della caccia. La decapitazione del capriolo davanti alla sua casa non è solo un atto intimidatorio, ma un segnale inquietante di tensione crescente tra ambientalisti e cacciatori. In un'epoca in cui la tutela dell'ambiente è al centro del dibattito pubblico, questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli attivisti e sul futuro della fauna selvatica. Un invito a riflettere su

Un presunto atto intimidatorio, senza precedenti in tutta la zona montana, quello che sarebbe stato compiuto ieri nei confronti del noto ambientalista Danilo Baldini, delegato regionale della Lac, la Lega per l’abolizione della caccia. Baldini, che abita in aperta campagna, in prossimità del confine comunale tra Matelica e Cerreto d’Esi, ha infatti denunciato ai carabinieri di Fabriano l’orribile ritrovamento ieri mattina presto, a pochi metri di distanza da casa la carcassa di femmina di capriolo senza la testa. "In un primo momento ho pensato ad un tragico incidente – ha dichiarato l’ambientalista, noto anche per aver scoperto nel 1985 il Globo di Matelica –, dovuto magari alle falciature del fieno, perché i cuccioli vengono lasciati dalle madri in mezzo all’erba alta per tenerli al riparo dai predatori, ma poi l’ipotesi è stata scartata, considerato che le falciature nei terreni vicini erano avvenute molti giorni prima, mentre la povera capriola era stata uccisa da poche ore e ancora sanguinava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capriolo decapitato davanti casa del delegato regionale della Lac

Leggi anche Capriolo decapitato lasciato davanti a casa di un attivista anti caccia. “Intimidazione mafiosa” - Un gesto inquietante scuote le Marche: un capriolo decapitato abbandonato davanti a casa di Danilo Baldini, attivista anti caccia.

Cosa riportano altre fonti

Capriolo decapitato lasciato davanti a casa di un attivista anti caccia. “Intimidazione mafiosa”; Capriolo decapitato e lasciato davanti casa del referente Lac: “Atto intimidatorio”; Capriolo decapitato lasciato davanti a casa di un attivista anti caccia Intimidazione mafiosa; La Lac denuncia: capriolo decapitato vicino a casa del delegato delle Marche. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Capriolo decapitato lasciato davanti a casa di un attivista anti caccia. “Intimidazione mafiosa”

Si legge su ilfattoquotidiano.it: La carcassa di una giovane capriola con la testa mozzata è stata fatta ritrovare vicino alla casa del responsabile della Lac (Lega per l’abolizione della caccia) Marche, Danilo Baldini, che abita nell ...

Capriolo decapitato davanti casa del delegato regionale della Lac

Come scrive msn.com: Matelica, atto intimidatorio nei confronti dell’ambientalista Baldini. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri che indagano sull’accaduto.

Capriolo decapitato vicino alla casa dell'ambientalista Danilo Baldini. Il responsabile Lac: «Atto intimidatorio»

Segnala informazione.it: Trova a pochi passi da casa sua una capriolo decapitato. A denunciare la macabra scoperta è Danilo Baldini, responsabile della Lega per l'abolizione della caccia (Lac). In un primo momento l'ambiental ...