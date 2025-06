Capolavoro Musetti | batte Rune in quattro set e conquista per la prima volta i quarti di Parigi

Lorenzo Musetti scrive un'altra pagina epica della sua carriera: battendo Rune in quattro set, conquista i quarti di finale a Parigi per la prima volta! Con un punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2, il giovane talento italiano dimostra che il tennis è una questione di ritmo e determinazione. Ora, lo attende Tiafoe, un altro avversario temibile. Questo è solo l'inizio: il futuro del tennis italiano è luminoso!

